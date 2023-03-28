البابا تواضروس يصلى القداس مع الكهنة الجدد بكنيسة التجلى

جدة - نرمين السيد - صلّى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، القداس الإلهى فى كنيسة التجلى بمركز لوجوس فى المقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون.





وشارك قداسة البابا القداس الكهنة الجدد الذين تمت سيامتهم مطلع الصوم الكبير الحالى، حيث يقضون فترة الأربعين يومًا التالية لسيامتهم بأديرة وادى النطرون.

كان البابا قد ألقى محاضرة مساء أمس على الكهنة الجدد البالغ عددهم 25 كاهنًا، فى ختام الدورة التدريبية التى تلقوها فى "التدبير الكنسى والتنمية" والتى بدأت أعمالها فى مركز لوجوس يوم الأربعاء الماضى.

وتناول قداسة البابا فى محاضرته موضوع "معطلات الخدمة فى حياة الأب الكاهن وكيفية التعامل معها"، حيث أشار إلى ما يلى:

ضياع الهدف من التكريس (كن مستقيمًا)

حروب الأنا والذات (كن متضعًا)

ثقافة الغيبيات (كن نقيًّا في فكرك)

الثعالب الصغيرة، وتشمل حروب الجسد والعقل والنفس (كن محترسًا)

غياب الفكر والعمل الجماعى (كن متفاعلًا)

فقر الإبداع (كن متجددًا)

وأدار قداسته حوارًا مع الآباء للتعرف على مدى استفادتهم من التدريب، وعن حياتهم وخدمتهم الكنسية الجديدة.

تولى عملية التدريب خلال الدورة أساتذة المعهد القبطى للتدبير الكنسى والتنمية، بقيادة الدكتور مجدى لطيف السندى عميد المعهد.

واشتملت الدورة التدريبية على: المفاهيم والأساليب العملية فى التدبير الكنسى والعمل المؤسسى فى الكنيسة، وأعمدة التدبير الحكيم (الإدارة الرشيدة أو الحوكمة فى الكنيسة)، ومبادئ التنمية من المنظور المسيحى، ودور الأب الكاهن فى تدبير الكنسية كمنظومة عمل مؤسسى.

ويعد التدريب التأسيسى للآباء الكهنة فى التدبير الكنسى، هو سابع تدريب من نوعه للكهنة الجدد منذ أن أرساه قداسة البابا تواضروس الثانى منذ 2018، كما يأتى هذا التدريب تفعيلًا لإحدى توصيات السمينار الثامن للمجمع المقدس المنعقد فى نوفمبر2021.