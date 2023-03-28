الداخلية تواصل فعاليات «كلنا واحد» لتوفير السلع بأسعار مخفضة

جدة - نرمين السيد - تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ23 من مبادرة كلنا واحد، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية moi.gov.eg.





وتقرر زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة لتصل إلى 31 سلسلة تجارية بإجمالى 1074 فرعا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إقامة عدد 4 معارض رئيسية "سرادقات" بالقاهرة والجيزة، وعدد 36 معرض فرعى أمام السلاسل التجارية المشاركة بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين الرئيسية بمحافظات الجمهورية.

كما تم التنسيق مع مسؤولى عدد من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة بعدد 5 سيارات لكل قافلة وذلك لطرح السلع الغذائية "مستلزمات رمضان" والسلع المعمرة والسجاد والمفروشات وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجاً بعدد من المحافظات التى لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع المشاركة وذلك طوال فترة المبادرة.

وتم إعداد كميات من الدواجن المجمدة لبيعها للمواطنين بجميع المحافظات بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وتتوافر السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

كما تواصل منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية المساهمةً فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية ، من خلال توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد 1026 منفذا ثابتا ومتحركا "موضحة على الصفحة الرسمية للوزارة".

والدفع بسيارات المنظومة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر إحتياجاً بمختلف المحافظات.

يأتى ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.