السكة الحديد : تشغيل قطار التالجو يوميا على خط القاهرة أسوان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 مارس 2023 11:23 صباحاً - فى إطار التطوير والتحديث وتقديم افضل خدمة لجمهور الركاب بناء على توجيهات معالى الفريق مهندس / كامل الوزير -- وزير النقل تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنة إعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 29/3/2023 تشغيل قطار التالجو يومياً بين القاهرة /اسوان والعكس وهذا هو القطار الرابع الذى يدخل التشغيل ضمن عقد توريد 6 قطارات مع شركة تالجو الاسبانية ومنتظر وصول القطار الخامس بنهاية هذا الاسبوع حيث يتم تشغيل عدد 2 قطار الى الاسكندرية يومياً وعدد 2قطار الى اسوان يومياً على ان يقوم قطار 2030 من القاهرة الساعه 7مساءاً ليصل اسوان الساعه 6,40صباح اليوم التالى طبقاً للجدول المرفق على ان يقف بالمحطات (الجيزة / أسيوط / سوهاج / قنا / الاقصر / ادفو / كوم امبو ) ويقوم قطار 2031 من اسوان يومياً الساعه 7مساءاً يصل القاهرة الساعه 6,50 صباح اليوم طبقاً للجدول المرفق على ان يقف بنفس محطات الذهاب ويترتب على ذلك تعديل مواعيد القطارات التالية طبقا لجداولهم المرفقة وهى (1014/872/164/188/988/152/145/196/750/972/90/1008/996/82/732/1012/752/744/88)

والهيئة لاتدخر جهداً فى تقديم افضل خدمة