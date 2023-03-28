زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب مقاطعة فلبينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 مارس 2023 11:23 صباحاً - أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل “فيفولكس” اليوم الثلاثاء، أن زلزالا بقوة 6ر4 درجة ضرب مقاطعة “إيلوكوس نورت”.

وذكرت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن الزلزال وقع في حوالي الساعة 51ر1 ظهرا بالتوقيت المحلي للبلاد وعلى بعد حوالي 56 كيلومترا شمال غرب بلدية “بورجوس”، مشيرة إلى أنه وقع على عمق حوالي 12 كيلومترا.

ولم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية.

يشار إلى أنه عادة ما تتعرض الفلبين إلى الزلازل، حيث إنها تقع داخل حلقة النار في المحيط الهادئ.