هيئة الرعاية الصحية: خدمة طبية منزلية مجانية لأصحاب الأمراض المزمنة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 مارس 2023 11:23 صباحاً - أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مبادرة تحت شعار "رمضان بصحة لكل العيلة"، وذلك بمحافظات التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، طوال شهر رمضان المبارك.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن المبادرة ترتكز على تقديم الرعاية الطبية المنزلية المجانية لأصحاب الأمراض المزمنة بالمحافظات الثلاث طوال شهر رمضان المبارك، إضافة إلى تسليمهم الأدوية المزمنة الخاصة بعلاجهم، وكذلك تقديم التوعية والتثقيف الصحي للأُسر والمواطنين حول الإرشادات الصحية السليمة التي يجب اتباعها طوال الشهر الكريم، سواء عن طريق التواصل الشخصي، أو الندوات التوعوية، أو عبر صفحة الفيسبوك الرسمية للهيئة على الرابط التالي https://www.facebook.com/EgyptHealthAuthority?mibextid=ZbWKwL.

وأضاف السبكي، أن المبادرة تستهدف الوصول إلى 70 ألف منتفع من منتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، منهم أكثر من 25 ألف منتفع ببورسعيد، وما يقرب من 28 ألف منتفع بالأقصر، وأكثر من 17 ألف منتفع بالإسماعيلية.

وتابع السبكي: أنه يتم تنفيذ المبادرة من خلال فرق طبية متنقلة من مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة للهيئة بالمحافظات مدربة ومؤهلة على أعلى مستوى لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مضاعفاتها، والتعامل معها، وتقديم الإرشادات الصحية السليمة.

ولفت السبكي، إلى أنه يتم تسليم الأدوية المزمنة للمرضى بمنازلهم، وتعديل جرعات الدواء طبقًا للحالة الصحية للمرضى أثناء متابعتهم الطبية، فضلًا عن أنه يتم إحالة الحالات المرضية عالية الخطورة للمستويات الأعلى من الخدمة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة عند الاحتياج لتلقي الرعاية الطبية اللازمة لهما.

وأكد السبكي، أهمية مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة" حيث توفر عناية فائقة الجودة لأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أن المصابون بالأمراض المزمنة غالبًا ما تكون حاجتهم لرعاية طبية مستمرة أكبر وأكثر احترافية، كما تقدم المبادرة خدمات التوعية والتثقيف الصحي للأُسر والمواطنين حول الأنماط الصحية السليمة، والنظام الغذائي السليم، وهو ما يسهم في تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة للأفراد والمجتمع.