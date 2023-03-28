طقس الثلاثاء.. ارتفاع طفيف لـ درجات الحرارة وشبورة على هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الغربية حار جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.





وذكرت الأرصاد أنه من المتوقع أن تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويتوقع الخبراء وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 26 15

العاصمة الإدارية 26 14

6 أكتوبر 27 14

بنهـا 26 15

دمنهور 26 14

وادي النطرون 27 14

كفر الشيخ 25 15

المنصورة 26 14

الزقازيق 27 15

شبين الكوم 26 15

طنطا 25 14

دمياط 26 15

بورسعيد 24 14

الإسماعيلية 28 13

السويس 27 14

العريش 26 13

رفح 23 14

رأس سدر 26 12

نخل 25 08

كاترين 19 07

الطور 27 17

طابا 22 14

شرم الشيخ 27 17

الإسكندرية 24 14

العلمين الجديدة 24 14

مطروح 23 13

السلوم 23 12

سيوة 30 11

رأس غارب 24 15

الغردقة 29 17

سفاجا 27 16

مرسى علم 28 15

شلاتين 28 17

حلايب 25 16

أبو رماد 26 16

رأس حدربة 25 17

الفيوم 27 13

بني سويف 28 12

المنيا 29 10

أسيوط 29 12

سوهاج 30 13

قنا 31 14

الأقصر 29 13

أسوان 31 15

الوادى الجديد 31 11

أبوسمبل 30 14