هل تكون كفارة الإفطار فى صورة طعام جاف أم مطبوخ؟

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء على موقعها الإلكترونى نصا: "جمهور الفقهاء يشترطون فى إخراج الكفارة التمليك، ولا تكفى عندهم الإباحة أو التمكين؛ لأن التكفير واجبٌ مالى، فلا بد أن يأخذه الفقيرُ معلومَ القدر، خلافًا للحنفية الذين يكفى عندهم فى الكفارة تمكين الفقراء من الطعام بدعوتهم إلى غداء وعشاء".
وأضافت: "الفقهاء تمسكوا بأصل معنى الإطعام فى اللغة، وأنه اسم للتمكين من الطعام لا لتمليكه، كما أن الله تعالى قال: "مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ"، وإطعام الأهلين إنما يكون على جهة الإباحة لا التمليك".
وبناءً على ذلك: فلا مانع من إخراج الكفارة فى صورة طعام مطهى أخذًا بقول مَن أجاز ذلك من العلماء، وإن كان الأَولى إخراجه فى صورة مواد جافة خروجًا مِن الخلاف؛ لأن الخروج من الخلاف مستحب.
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