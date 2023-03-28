مجلس أمناء الحوار الوطنى يثمن توجيه الرئيس بدراسة مقترح التعديل التشريعى

جدة - نرمين السيد - توجّه مجلس أمناء الحوار الوطنى بالشكر إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لاستجابته السريعة لما صدر فى بيان مجلس أمناء الحوار الوطني، فى اجتماعهم الأخير، يوم أمس، الموافق 26 مارس 2023.





ويذكر أن المقترَح متعلّق بإجراء تعديل تشريعى فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، المادة (34) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ويوجب إتمام الاقتراع والفرز، فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق. وأعلن الرئيس عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن متابعته لمجريات الحوار، وإشادة سيادته بالجهود المبذولة من كافة القائمين على الحوار الوطني. مُثمّناً ما تم مناقشته أثناء جلسة الأمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعى الذى يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الإنتخابية، ووجه سيادة الرئيس الحكومة والأجهزة المعنية فى الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية. وأكد مجلس أمناء الحوار الوطنى على قيامه بكل الإجراءات والخطوات التى تخدم الحوار والنقاش من أجل مصرنا الغالية ومصلحة المواطن.

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