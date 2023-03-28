عضو بهيئة كبار العلماء يحث على إخراج الصدقة للمحتاج مسلما أو غير مسلم

جدة - نرمين السيد - ألقى الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، اليوم الاثنين، درس التراويح فى خامس أيام شهر رمضان الفضيل، وجاء موضوعها عن «بذل الصدقة»، وذلك فى إطار البرنامج العلمى والدعوى للجامع الأزهر فى رمضان.





وقال إن بذل الصدقة لمن يحتاجها من أهم ما فى الشهر الفضيل بعد صيام الفريضة، وكما جاء فى الحديث الذى أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه أن هذا الشهر «شهر المواساة»، وأهم ما فى المواساة ليس الكلام؛ ولكن الأفعال، وأهم مظاهر الأفعال أن يقدم المحسنون والمستطيعون ما تتسع له مقدرتهم من النفقة على المحتاجين والفقراء، كما تكلم القرآن الكريم ووصف الأبرار الذين يجعلهم الله فى أعلى درجات الجنة بأنهم: {وَیُطۡعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسۡكِینࣰا وَیَتِیمࣰا وَأَسِیرًا}، ويقولون: {إِنَّمَا نُطۡعِمُكُمۡ لِوَجۡهِ ٱللَّهِ لَا نُرِیدُ مِنكُمۡ جَزَاۤءࣰ وَلَا شُكُورًا}.

وأضاف فضيلته أن هذه الآية التى نزلت فى وصف هؤلاء بينت أن الصدقة الطيبة ترفع صاحبها إلى أن يكون من الأبرار وهى أعلى درجات الجنان، وعندما نزلت هذه الآية كان لها أثر فى حياة المسلمين والمتصدقين، ففهم الكثيرون منها أنها صدقة بشيء كبير لا يقدر عليه البسطاء من الأمة؛ وهو أنهم إذا تصدقوا بشيء قليل فلن يحظوا بهذه المرتبة وهى مرتبة الأبرار الذين تطوف عليهم ملائكة التكريم فى جنة الخلد، وعندما ذكروا ذلك فيما بينهم نزل قول الله: {فَمَن یَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَیۡرࣰا یَرَهُۥ}.

وبيَّن عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر أنَّ الآيات وصفت أيضًا مخارج الصدقة: «مسكينا ويتيما وأسيرا»، ومن هذه الآية شرع أن تكون الصدقة أيضا لغير المسلمين، وأن تدفع الصدقة الممكنة للمسلم وغير المسلم الذى يجاورك أو تعيش معه فتشعره بأن ديننا يحترمه، فهى بذلك يخرجها المسلم لكل من يخالطه من أهل الأديان، وروى عن النبى ﷺ قوله: «تصدقوا على أهل الأديان»، فمن يقدر عليها قلت أو كثرت لا يخص بها أخاه المسلم فقط؛ وإنما تعطى أيضا لغير المسلم مثل جاره وأخيه فى العمل، فعليه أن يشعره بأن هذه الصدقة أنت أحق بها مثلما يستحقها كل محتاج.