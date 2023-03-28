«الصحفيين»: فتح باب تلقى طلبات تشكيل اللجان الفرعية فى المحافظات أول أبريل

وصرح جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، بأن المجلس سيحدد موعدًا لاحقًا لتشكيل الهيئة الإدارية لكل لجنة فرعية، فى مقر النقابة العامة بالقاهرة، وذلك عقب فحص الطلبات والكشوف المقدمة للنقابة طبقًا لنص المادة ٦١ من القانون ٧٦ لسنة ١٩٧٦.
وأشار إلى أن كل لجنة نقابية تتكون من ثلاثة أعضاء (رئيس وعضوين) ويُشترط للمرشح على مقعد رئيس اللجنة أن يكون قد مضى على قيده بجدول المشتغلين مدة عشر سنوات، وثلاث سنوات بجدول المشتغلين للمرشح للعضوية، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة على الترشيح.
وأضاف أن اللجنة تختص بالشؤون النقابية على المستوى المحلى فقط، وكذلك المهام التى يطلبها منها مجلس النقابة العامة فى دائرة نشاطها، ويحظر عليها أن تخاطب مسؤولين أو جهات رسمية أو غير رسمية إلا بالتنسيق مع النقابة العامة، وكذلك عدم قبول هدايا أو تبرعات من جهات أو مؤسسات عامة أو خاصة.
وأوضح أن اللجنة الفرعية يجب أن توافى مجلس النقابة العامة بنصوص محاضرها وقراراتها كاملة، قبل مضى أسبوع على صدورها، ولا تعد هذه القرارات نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس النقابة العامة، وتُستثنى من ذلك القرارات التى لها صفة عاجلة، ويُكتفى فيها بتصديق نقيب الصحفيين، ويشكِّل مجلس النقابة الهيكل الإدارى للجان الفرعية كل عامين لكامل الهيئة.
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