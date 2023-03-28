التعليم: المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية مجانية

جدة - نرمين السيد - وأضاف بصيلة، خلال كلمته باحتفالية إطلاق المرحلة الثانية من المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بافتتاح 5 مدارس جديدة، اليوم الاثنين، إن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية حاليا وصل إلى 52 مدرسة، مشيرا إلى ان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تستهدف وصول هذا العدد إلى 420 مدرسة بحلول عام 2023 فى محافظات الجمهورية الـ27، لافتا إلى أن الوصول لهذا العدد يحتاج إلى شركاء كثر وهو تحدى كبير.

وأكد مدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إن هذه جميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية سواء الحكومية أو الدولية مجانية، ولا يدفع الطلاب سوى الرسوم الدراسية للمدارس الحكومية فقط، لافتا إلى أن هذه المدارس تؤهل الطلاب للعمل فى الشركات التى يتدربون بها طوال فترة الدراسة كما تؤهلهم للالتحاق بالجامعات التكنولوجية.

وتابع أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عقدت شراكات واسعة تضم القطاع الخاص والعام فى قطاعات متنوعة سواء الزراعية أو التجارية أو قطاع البرمجيات، لافتا إلى أن الوزارة تسعى إلى تحقيق الاسدامة المالية فى هذه المدارس لضمان استمرار نجاح تجربتها.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

مدارس التكنولوجيا التطبيقية، هى مدارس نموذجية للتعليم الفنى، أطلقتها وزارة التربية والتعليم اعتبارا من العام الدراسى 2018/2019، وتعمل هذه النوعية من المدارس على تطبيق المعايير الدولية فى طرق التدريس والتدريب المتبعة، وتقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفنى فى مصر، وتخريج كوادر مناسبين لسوق العمل فى القرن الـ21 من خلال التعليم والتدريب الجيد.

وبدأت التجربة بمدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية فى المنوفية، واليوم لدينا 52 مدرسة فى عدد من المحافظات.

ويتألف المنهج الدراسى المطبق فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية من ثلاثة محاور هى: العلوم الأساسية والثقافية، العلوم الفنية فى مجال التخصص والتدريب العملى داخل المصانع والشركات.

وتوفر هذه المدارس للطلاب المقبولين للدراسة فيها، التدريب داخل شركة أو مصنع الشريك الصناعى، ويحصل الطالب فى النهاية على شهادة مصرية ذات جودة عالمية، ويكون له الأولوية فى التعيين داخل الشركات التى تعمل فى تخصصه، كما يحصل الطلاب على مكافآت مادية خلال فترة التدريب العملى.

وتتنوع تخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومن بينها: الميكاترونيات، التشطيبات المعمارية، تجارة العمارة، الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، تشغيل المطاعم، التصنيع الكهربائى، تكنولوجيا الزراعة والرى والإنتاج الحيوانى والداجى وصناعة الحلى والمجوهرات، ولا تزال وزارة التربية والتعليم تفتتح المزيد من المدارس فى العديد من التخصصات.

وإلى جانب مدارس التكنولوجيا التطبيقية الحكومية، أصبح لدينا 10 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية، تمثل تجربة جديدة دشنتها وزارة التربية والتعليم اعتبارا من العام الدراسي 2022/2023، وتقدم المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، نموذجا عالميا للمدارس الفنية، بمعايير واعتماد دولى من جانب، ومن جانب آخر ربط المنظومة التعليمية مع الصناعة فى جانب التدريب العملى والتوظيف.

وتتميز هذه المدارس بوجود شريك دولى فى المدرسة متمثل فى مشروع "قوى عاملة مصر" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إضافة إلى الشركاء الصناعيين فى مختلف المجالات، كما أن هذه المدارس خضراء صديقة بالبيئة، وتعمل بالطاقة الشمسية وتطبق نظاما لترشيد الطاقة، كما أنها ذكية وبها بنية تحتية فنية وتكنولوجية متطورة وتطبق الأنظمة الرقمية.