الأرصاد: 3 ظواهر تؤثر بشدة على طقس الثلاثاء

جدة - نرمين السيد - ويسود طقس مائل للدفء على السواحل الغربية، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.
وذكرت الأرصاد أنه من المتوقع أن تتكوّن شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وأشارت إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، لافتة إلى وجود غيوم جزئية على معظم الأنحاء.
ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
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