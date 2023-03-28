"الحوار الوطني" يثمن توجيه الرئيس السيسى لدراسة مقترح التعديل التشريعي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 مارس 2023 12:30 صباحاً - يتوجّه مجلس أمناء الحوار الوطني بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لاستجابته السريعة لما صدر في بيان مجلس أمناء الحوار الوطني، في اجتماعهم الأخير، الموافق 26 مارس 2023، والخاص، من مقترَح متعلّق بإجراء تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، المادة (34) من الدستور. يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق.

أعلن الرئيس السيسى منذ قليل، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن متابعته لمجريات الحوار، وإشادته بالجهود المبذولة من كافة القائمين على الحوار الوطني. مُثمّناً ما تم مناقشته أثناء جلسة الأمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجه الرئيس الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية.

وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني على قيامه بكل الإجراءات والخطوات التي تخدم الحوار والنقاش من أجل مصرنا الغالية ومصلحة المواطن.