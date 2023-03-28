ضياء رشوان: استجابة الرئيس السيسى للمقترح التشريعى تؤكد اهتمامه بالحوار الوطني

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 مارس 2023 12:30 صباحاً - علق الكاتب الصحفى ضياء رشوان المنسق العام لمجلس أمناء الحوار الوطنى، على استجابة الرئيس السيسى فيما يتعلق بالتعديل التشريعى الخاص بالإشراف القضائى على الانتخابيات، موضحا أنها استجابة جاءت بعد أقل من 24 ساعة، حيث كتب بشكل واضح وصريح أنه يؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته وما اجتمع عليه الحوار الوطنى بالإشراف القضائى على الانتخابات.

وأضاف ضياء رشوان خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن استجابة الرئيس السيسى بأخذ آليته التنفيذية يؤكد أنه يتابع باستمرار واهتمام للحوار فهو صاحب الدعوة والمبادرة، كما يطمئننا على أن متابعة الرئيس السيسى تأخذ بمقترحات الحوار وهو أول مقترح يرفع له.

وأشار ضياء رشوان إلى أن الرئيس السيسى اتخذ الكثير من الاجراءات الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية فى مصر، وتابع مناقشات الحوار ولذا كتب هذه التويتة، موضحا أن الحوار قائم وسيرى الناس جميعا يوم 3 مايو مدى جدية هذا الحوار، مؤكدا أنه تم التواصل معى من الرموز الفكرية والسياسية والثقافية والمهنية راغبين للمشاركة فى الحوار.

ولفت ضياء رشوان إلى أن مجلس الأمناء يواصل الانعقاد الدائم ولدينا خلال الأيام القلية جلسة أخرى وأخرى تتلوها لإنهاء كل الإجراءات الخاصة بجدول الحوار وجلساته ومواعيده تحت نظر وبصر الرأى العام وسنعلنه بتفاصيله، ومضى قرابة عام ولم نتوقف عن هذا الحوار.

وأكد أنه تم الإتفاق مع كل الأطراف فى الحوار على يوم 3 مايو والإعداد لإخراج هذا اليوم بما يليق بدعوة الرئيس السيسى لهذا الحوار وبانتظار المصريين لنتيجة هذا الحوار بحيث تصل الرسالة للجميع بأن الحوار جاد وستكون علنية مباشرة فلا احد يفبرك الحوار ولا هو مصطنعا، موضحا أن كل من لهم علاقة بالحوار حريصون على خلق مناخ إيجابى.

الأهم من الموضوعات أن فتحت قنوات التواصل بين الدولة والمجتمع السياسى والحزبى والمجتمع المدنى وكل ما ينبض بالسياسة فى هذا البلد، وتجاوزت مصر حالة من الانفتاح ورئيس الجمهورية يتابع بنفسه، والجميع حريص على إنجاح الحوار، ولم يتم التصويت على اقتراحات خلال 20 جلسة وما يتوافق عليه يتم رفعه للرئيس.