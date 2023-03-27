مجموعة مصر.. غينيا تعزز الصدارة بفوز صعب على إثيوبيا في تصفيات أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 11:24 مساءً - اقتنص منتخب غينيا فوزا صعبا على حساب إثيوبيا بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاثنين على ملعب استاد مولاي عبد الله في العاصمة الاثيوبية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية التى تقام فى كوت ديفوار 2023.

ويشارك المنتخب المصري فى التصفيات بالمجموعة الرابعة، برفقة كل من إثيوبيا، مالاوي، وغينيا.

إثيوبيا ضد غينيا

سجل أهداف المباراة لغانا كل من نابي كيتا، إليكس موريبا، ومورجان جويلفاوجي في الدقائق 4، 42، و70 على التوالي، بينما جاء هدفا إثيوبيا عن طريق كينان ماركينه وكيتيكا جيما في الدقيقتين 34، و93 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة يتواجد منتخب غينيا في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في 3 مباريات والخسارة في لقاء 1 وتسجيل 6 أهداف وتلقي 3 فقط.

بينما جاء منتخب إثيوبيا في مذيلة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط جمعها من الفوز في مباراة واحدة وتلقي 3 خسائر متتالية وسجل 5 أهداف وتلقي 7.

وفي المجموعة نفسها، يواجه المنتخب الوطني نظيره مالاوي غدا على ملعب الأخير في الجولة نفسها بمالاوي في الثالثة من عصر الثلاثاء.

وفي الجولة الماضية حقق منتخب غينيا الفوز بهدفين دون رد أمام منتخب إثيوبيا في المباراة التي جمعتهما ، في الجولة الثالثة بمجموعات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2024.

يأتي تشكيل منتخب إثيوبيا المتوقع كالتالي:

"سعيد هابتامو، سيلمان حامد، ياريد بايي، تاميني، رمضان يوسف، تافيسي سولمون، أمانويل يوهانس، ، جيرنرت جوجسا، شيمليس بيكيلى، كينان ماركينه، أبيل ياليو".

بينما يأتي تشكيل منتخب غينيا كالتالي:

حراسة المرمى : إبراهيم كوني .

خط الدفاع : سايدو سو - مختار دياخابي - اسياجا سيلا - انتوين كونت.

خط الوسط : دياوارا - نابي كيتا - موريبا - محمد بايو - فرنسوا كمانوا

خط الهجوم : مورجان جيلاجوفي.