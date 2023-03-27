محافظ شمال سيناء يفتتح الدورة الرمضانية في خماسيات كرة القدم بالعريش.. (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 11:24 مساءً -

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الليلة ، الدورة الرمضانية في خماسيات كرة القدم بملعب دانا كامب في حي الزهور بالعريش، وذلك بحضور اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، اللواء اسامه عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، والقيادات التنفيذية والرياضية.

وأكد حافظ شمال سيناء على أهمية الرياضة في بناء الجسد السليم والحفاظ على الصحة البدنية والذهنية، وتفريغ طاقات الشباب وتنمية الاخلاق الحميدة والروح الرياضية لدي ممارسيها.

















وأشار شوشة إلى أن الهدف من إقامة الدورة الرمضانية في خماسيات كرة القدم هو تنمية روح المنافسة بين الفرق المشاركة واعلاء قيمة الرياضة، متمنيًا التوفيق لجميع الفرق المشاركة في الدورة.

و أكد أيهاب حسن عبد الوهاب، أن الدورة تقام في منتجع دانا بحي الزهور في مدينة العريش بعد تطويره، وتضم 32 فريقًا مقسمين على 8 مجموعات بواقع 4 فرق في كل مجموعة، حيث يجري نظام دوري بكل مجموعة ويصعد 8 فرق تلعب بنظام خروج المغلوب، حتى يصل فريقين لنهائي الدورة، يحصل الفائز منهما على كأس البطولة.

وعلى هامش افتتاح البطولة قام المحافظ بضربة البداية في مباراة الافتتاح التي جرت بين فريقي الكاشف محمد الكاشف ومحمد سيف، كما أقيمت مباراة بين قيادات المحافظة وقدامي اللاعبين قبل المباراة الافتتاحية.

وقبيل افتتاح البطولة قام المحافظ يرافقه قيادات المحافظة بتفقد منتجع دانا كامب بعد تطويره بتكلفة بلغت 4.5 مليون جنيه، حيث تفقد المحافظ المبني الإداري وصالات الألعاب وملاعب كرة القدم وملعب الكرة الطائرة ومنطقة الخدمات وصالة الافراح، وذلك في حضور محمد عرابي رئيس مجلس الإدارة وعمرو الغول المدير العام.