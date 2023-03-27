الرئيس السيسى يوجه بدراسة مقترح «الحوار الوطنى» بشأن الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 11:24 مساءً - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدراسة مقترح مجلس أمناء الحوار الوطني، بشأن إشراف الهيئات القضائية الكامل على العملية الانتخابية.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تدوينة عبر “فيسبوك” "تابعت باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس، وإنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة، فإنني أؤكد الأخذ بالاعتبار ما تمت مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية.