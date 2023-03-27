فرنسا تتصدر المجموعة الثانية بتصفيات اليورو بفوز صعب على أيرلندا.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 11:24 مساءً - حقق منتخب فرنسا فوزا صعبا على نظيره الأيرلندى بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الإثنين على استاد "أفيفا" بالعاصمة الأيرلندية دبلن، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من تصفيات أمم أوروبا 2024.

جاء هدف المباراة الوحيد بأقدام نجم بايرن ميونخ الظهير بنجامين بافارد، بعد أن استغل خطأ دفاعيا ليسدد كرة رائعة من على حدود منطقة الجزاء وتسكن الشباك.

وحقق أوليفيه جيرو مهاجم منتخب فرنسا رقما مميزا خلال المباراة، حيث أصبح أكبر لاعب يبدأ مباراة مع منتخب فرنسا في المباريات التنافسية عن عمر (36 عامًا ، 178 يومًا).

وجاء تشكيل منتخب فرنسا ضد أيرلندا، كالتالى: مينيان، بافارد، كوناتى، أوباميكانو، ثيو هيرنانديز، تشواميني، رابيو، كولو موانى، جريزمان، مبابي، جيرو.

وبهذه النتيجة واصل منتخب فرنسا صدارته للمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بتحقيق الفوز الثاني على التوالي، فيما تحتل أيرلندا المركز الرابع بدون رصيد من النقاط.

وتضم المجموعة 5 منتخبات يتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من العشر مجموعات إلى يورو 2024، إلى جانب ثلاثة منتخبات من بطولة دوري الأمم الأوروبية، إلى جانب ألمانيا البلد المستضيف للبطولة.