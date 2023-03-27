الرئيس السيسي: وجهت الحكومة بدراسة مقترح بتعديل الإشراف على الانتخابات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 11:23 مساءً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "تابعت باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس، وإنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "إنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بـ التعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الإنتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وألياته التنفيذية".