عاجل.. السيسى يوجه بدراسة مقترح الحوار الوطنى بإشراف القضاء على الانتخابات

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، متابعته باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطنى والتى عقدت أمس، موجها الحكومة والأجهزة المعنية فى الدولة بدراسة مقترح الحوار الوطنى المتعلق بالتعديل التشريعى الذى يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية.





وكتب الرئيس السيسى، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين: "تابعت باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطنى بالأمس، وإننى إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة". وتابع: "فإننى أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته فى جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعى الذى يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية فى الدولة بدراسة هذا المقترح وألياته التنفيذية".

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