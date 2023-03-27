إطلاق المرحلة الثانية من المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

جدة - نرمين السيد - والمدارس التى سيتم إنشائها هى: مدرسة "إيفرجرو" الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، المتخصصة فى تشغيل وصيانة معدات الصناعات الثقيلة المتطورة بمحافظة القليوبية، مدرسة "سى إف سى" الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، المتخصصة فى تشغيل وصيانة معدات الصناعات الثقيلة والمتطورة بمحافظة قنا، مدرسة موبيكا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، المتخصصة فى تشغيل ماكينات سى إف سى والروبوتات بمحافظة الجيزة، مدرسة "إيفا" الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، المتخصصة بمجالى تشغيل وصيانة معدات الصناعا الدوائية والغذائية وتطوير البرمجيات بمحافظة الجيزة، ومدرسة "ماونتن فيو" الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، المتخصصة فى تكنولوجيا إدارة المنشآت بمحافظة القليوبية.

جاء ذلك بحضور كل من: مارجريت سانشو، نائبة مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) فى مصر، الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، الدكتورة شيرين حمدى، مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، الدكتور عمرو بصيله، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، الدكتور محمد عمارة، رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى، الدكتور أحمد العشماوى، عضو المجلس الاستشارى لتطوير التعليم الفنى، محمد محمد الخشن، رئيس مجلس إدارة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة، الدكتور أحمد خليفة، المدير التنفيذى والعضو المنتدب لشركة سى إف سى للأعلاف والكيماويات، محمد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة موبيكا، الدكتورة منى رباط، رئيس مجلس أمناء مؤسسة منير أرمانيوس للتنمية، واللواء أبو بكر الجندى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ماونتن فيو.

وفى كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن فخره واعتزازه بالمشاركة اليوم فى هذه الاحتفالية التى تمثل إحدى الفعاليات المهمة التى تعبر عن مدى اهتمام الدولة المصرية بالتعليم الفنى ذلك التعليم الذى خصصت له مادة كاملة فى الدستور المصرى تأكيدا لالتزام الدولة المصرية بتشجيعه وتطويره، والتوسع فى برامجه، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وإيمانا منها بأن بناء الإنسان المصرى هو أسمى الأهداف، مشيرا إلى أن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تحقق رؤية مصر 2030 على أرض الواقع من خلال طلاب يمتلكون الجدارات والقدرات العالية.



وأكد وزير التربية والتعليم على الدعم المتواصل المقدم من رئيس الجمهورية للتعليم بصفة عامة، وللتعليم الفنى بصفة خاصة، وحرصه على تطوير منظومة التعليم الفنى فى مصر، وفقا لرؤية تشاركية تواجه تحديات الواقع وتحقق آمال المستقبل، من خلال التعاون بين جميع مؤسسات الدولة، وشركات القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدنى، ومؤسسات التنمية الدولية.

وقال حجازى "إن منظومة تحديث التعليم الفنى فى الجمهورية الجديدة تستهدف بالأساس خلق كوادر فنية مؤهلة قادرة على خوض مسارات التنافسية الإقليمية والعالمية، وهذه المنظومة الجارى العمل على ترسيخها وتنميتها تحتاج تضافر كافة الجهود، ونحن قادرون على التغلب على كافة التحديات؛ لنصنع معا مستقبلا منيرا لبناتنا ولأبنائنا".

وأوضح أن منظومة التعليم الفنى تهدف إلى التحول نحو تعليم فنى أفضل يلبى احتياجات سوق العمل بأفضل معايير الجودة العالمية، من خلال نهج مستدام، يقوم على خمسة محاور هى: تحسين جودة التعليم الفنى، تحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات، تحسين مهارات المعلمين من خلال التدريب والتأهيل، مشاركة أصحاب الأعمال فى تطوير التعليم الفنى، وتغيير الصورة النمطية للتعليم الفنى.

وأشار إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعد نموذجا مهما يجسد نجاح تلك المنظومة فى كيان واحد، حيث تساهم مؤسسات الأعمال والقطاع الخاص کمشارك فاعل فى إدارة وتشغيل مدارس فنية فى تخصصات جديدة مبنية على منهجية الجدارات بأعلى معايير الجودة، من خلال معلمين متميزين وكفاءات من أصحاب الخبرة لتخريج كوادر فنية تلبى احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، وهى من أهم النماذج التى تغير الصورة الذهنية للتعليم الفنى.

وقال الدكتور رضا حجازى: "وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تسعى إلى التوسع فى مشروع المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية مع الدول المجاورة"، مشيرا إلى أن هناك إقبالا من العديد من الدول على الكوادر الفنية المصرية.

وتوجه وزير التربية والتعليم بالشكر إلى شركاء النجاح من الجهات الدولية التى دعمت توجهات الوزارة فى المساهمة فى الارتقاء بهذا النموذج وتطويره، واختص بالذكر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ممثلة فى مشروع قوى عاملة مصر Workforce Egypt الذى يقوم بإنشاء (۱۰) مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية، آخرها المدارس الخمسة التى تم الاحتفال اليوم بالتوقيع على مذكرات التفاهم الخاصة بها مع شركاء النجاح من القطاع الخاص، وتأسيس أول مدارس دولية مجانية فى مجال التعليم الفنى فى الشرق الأوسط.

وتابع الدكتور رضا حجازى: " لقد سعدت الأسبوع الماضى بالمشاركة فى افتتاح مدرسة فتح الله بالإسكندرية، والتى شهدت باكورة ثمار هذا النموذج متجسدا فى مائة طالب وطالبة، اكتسبوا فى ثلاثة أشهر فقط جدارات فنية فريدة فى تخصصهم، يتمتعون بالثقة فى النفس، ويبرزون ما تعلموه على أيدى معلمين متميزين تم انتقائهم بعناية من خلال مهارات عرض وتواصل مبتكرة ولمست بنفسى كيف كانت براعتهم الفنية ممزوجة بتمكنهم من استخدام التكنولوجيا الحديثة والأجهزة المتقدمة وإتقانهم للغة، وكل ذلك فى إطار من الالتزام بمعايير الجودة والصحة والسلامة المهنية"، مشيرا إلى أن هؤلاء الطلاب من الملتحقين بالمدارس الدولية يمثلون اللبنة الأولى لصناعة مستقبل جديد للتعليم الفنى.

كما توجه الدكتور رضا حجازى بالشكر والامتنان للقطاع الخاص المصرى محرك التنمية الاقتصادية الذى لا يبخل بجهد أو مال أو خبرة الدولة المصرية فى شراكة مستدامة؛ لتشغيل وإدارة المجموعة الثانية من المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية فى شراكة متميزة، تنم عن إيمان عميق من هذا القطاع بالاستثمار فى الموارد البشرية.

كما توجه الوزير بخالص الشكر لجميع المعنيين من المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية لجهودهم المخلصة فى دعم مبادرات الوزارة المختلفة، والمساهمة فى خلق شراكات ناجحة، تعمل على كتابة المزيد من قصص النجاح، وتوفير المزيد من الخدمات التعليمية المتميزة الطلاب.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تعمل بشراكة حقيقية على أرض الواقع مع القطاع الخاص بهدف تسليح الشباب والمجتمع المصرى بالمهارات اللازمة لوظائف المستقبل، حيث يشغل هذا القطاع 80% من القوى العاملة المصرية لذلك يعتبر شريك أساسى فى عملية التنمية.

وأشارت السعيد إلى جهود الدولة المصرية لتطوير العملية التعليمية وتعاون كافة مؤسسات الدولة للارتقاء بجودة العملية التعليمية، لافتة إلى الخطة الوطنية للإصلاحات الهيكيلية التى أطلقتها الدولة المصرية فى عام 2020، وذلك استكمالا لبرنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تم اطلاقه فى 2016، موضحة أن الخطة الوطنية للإصلاحات الهيكلية لها خمس محاور أساسية، منها محور كفاءة سوق العمل المصرى، حيث يتم من خلال هذا المحور العمل على تقليل الفجوة بين مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل، وذلك من خلال العمل على زيادة التخصصات البينية مثل التخطيط الاقليمى، إلى جانب التخصصات التقليدية فى الجامعات المصرية، ويتم ذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وأضافت أن وزارة التخطيط بالتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر تقوم بإعداد الإطار المؤسسى لمجلس المهارات القطاعية والذى سيقوده القطاع الخاص بشكل كامل، إلى جانب ما تقوم به الوزارة من خلال الهيئة المصرية لضمان الجودة وتحويل جميع المناهج إلى نظام الجدارات، وهو ما يتوافق مع خطة ومشروعات الدولة للارتقاء بجودة العملية التعليمية.

وسلطت الدكتورة هالة السعيد الضوء على التوسع فى إشراك القطاع الخاص فى الاستثمار فى قطاع التعليم، من خلال التنسيق مع صندوق مصر السيادى، حيث يتم إتاحة الأراضى والأصول المملوكة للدولة غير المستغلة للقطاع الخاص، للاستفادة منها فى بناء المدارس بما يسهم فى رفع القدرة التنافسية لقطاع التعليم المصرى، مشيرة إلى منصة تعليم مصر، والتى تم تنفيذها من خلال شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص، كما تم توقيع اتفاقية تعاون مع أحد المطورين الرئيسين للمحتوى التعليمى فى مصر، على تقديم خدماته التعليمية لملايين الطلاب المصريين، من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، وذلك بالاستفادة بالنطاق الواسع الحالى للتطورات التكنولوجية المتاحة عالميا؛ بهدف خلق محتوى تعليمى متنوع وجذاب لتلبية احتياجات الشريحة المتوسطة ومنخفضة الدخل فى كافة المحافظات المصرية.

واختتمت السعيد كلمتها بالتأكيد على أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية سيكون لها دور كبير فى إعداد الخريجين للمهارات والتخصصات المطلوبة فى سوق العمل، وكذلك تنمية مهارات الخريجين لتتناسب مع الوظائف الجديدة فى المستقبل، مضيفة أن سوق العمل ديناميكى ويتطور بشكل كبير جدا، ومثل هذا النوع من المدارس سيكون لديه المرونة والقدرة للتواكب مع سوق العمل، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تستهدف تطوير قطاع التعليم المصرى وجعله جاذبا لاستثمارات محلية وأجنبية، من خلال حشد كافة الطاقات والموارد المتاحة لتطوير منظومة التعليم الفنى، والمهنى ورفع كفاءة سوق العمل وتحفيز المشاركة المجتمعية التى يبرز فيها دور الشباب والمرأة، مؤكدة ترحيب الدولة بكل الشراكات التنموية التى تعزز جهود تنمية المهارات والتمكين الاقتصادى والتنمية الشاملة والمستدامة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، فى كلمة مسجلة تم بثها خلال الحفل، أن هذه الجهود تأتى فى ضوء أولويات الدولة لدعم تطوير التعليم الفنى وتوفير العمالة المؤهلة والمدربة للقطاع الخاص، والدور الذى تقوم به وزارة التعاون الدولى فى تنسيق العمل مع شركاء التنمية وكافة الوزارات لتلبية الاحتياجات ضمن استراتيجية ورؤية الدولة التنموية 2030، موضحة أن "مشروع قوى عاملة مصر" يعد من بين ثمار الشراكات الدولية بين الحكومة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حيث يعمل على رفع كفاءة سوق العمل وتنمية المهارات وتحسين وزيادة فرص العمل للفئات المستهدفة من الشباب وخاصة الإناث منهم، ويولى اهتماما خاصا لتشجيع الابتكار، وتحسين آداء العملية التعليمية فى مجال التعليم الفنى، وتنمية الاستثمار فى رأس المال البشرى.

وثمنت "المشاط" نتائج مشروع قوى عاملة مصر فى مرحلته الأولى والذى ساهم فى تطوير المناهج الدراسية بمدارس التعليم الفنى، وإقامة مسابقة "فنى مبتكر" ونشر ثقافة الابتكار فى مدارس التعليم الفنى وتعزيز جهود خلق فرص العمل، مؤكدة على أهمية الشراكة طويلة الأمد بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والتى نتج عنها على مدار أكثر من 4 عقود العديد من الشراكات البناءة لدعم جهود التنمية وتلبية أولويات الدولة فى مختلف المجالات، مشيرة إلى حرص الحكومة على استمرار هذه الشراكة وتعزيزها لتشمل المزيد من مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

كما أعربت مارجريت سانشو، نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID)، عن سعادتها بالإعلان عن توقيع مذكرات التفاهم الخمس للمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، والتى تعد خطوة هامة نحو مواصلة تطوير منظومة التعليم الفنى فى مصر، وفخرها بشراكة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية مع الحكومة المصرية فى قطاع التعليم، وذلك انطلاقا من التعاون فى مجال التعليم الفنى، والمتمثل فى المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بالإضافة إلى المساهمة مع مصر فى تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الجديدة للتعليم العالى والبحث العلمى 2030.

وأضافت سانشو أن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تستجيب لطلب أصحاب الأعمال واحتياجات سوق العمل، وتلتزم بالمعايير المعترف بها دوليا، وتوفر فرص العمل على نطاق واسع للشباب المصرى، وبصدده تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تمكين الشباب وضمان حصولهم على المهارات والمعرفة والفرص اللازمة لتحقيق طموحاتهم، وتلتزم من خلال مشروع قوى عاملة مصر، بتوفير التعليم والتدريب لجميع الطلاب المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية دون النظر إلى النوع الاجتماعى أو الخلفية الاقتصادية.