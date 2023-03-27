الارجنتين.. ميسي يقود تشكيل التانجو المتوقع ضد كوراساو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 10:27 مساءً - يخوض منتخب الأرجنتين اختبارًا جديدًا غدًا الثلاثاء، عندما يواجه نظيره كوراساو وديا، بعد أن نجح في الفوز بالمباراة الودية الأولى ضد بنما 2-0 في التوقف الدولي الحالي.

الأرجنتين

وحقق منتخب الأرجنتين في الفوز على نظيره منتخب بتنما بثنائية نظيفة وديا، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضي، على ملعب "المونيمونتال"، في بوينوس أيرس.

وشهدت المباراة تسجيل قائد التانجو، ليونيل ميسي، الهدف رقم 800 في مشواره الكروي، حيث سجل هدفا رائعا من ركلة حرة مباشرة على طريقته الخاصة.

وحملت ثنائية الأرجنتين توقيع تياجو ألمادا وليونيل ميسي في الدقيقتين 77 و87.

تشكيل الأرجنتين المتوقع

حراسة المرمى: رولي

الدفاع: مونتيل، بيزيلا، ليساندرو مارتينيز، أكونيا

الوسط: فاكوندو ألمادا، باريديس، بالاسيوس

الهجوم: ميسي، لاوتارو، ديبالا

الارجنتين

وتوج منتخب الأرجنتين بقيادة مدربه ليونيل سكالونى، بلقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، على حساب منافسه الفرنسي بركلات الترجيح.

قائمة الارجنتين

وجاءت قائمة الأرجنتين كالتالي ..

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)، جيرونيمو رولي (فياريال)، فرانكو أرماني (ريفير بليت).

خط الدفاع: ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد)، جونزالو مونتييل (إشبيلية)، كريستيان روميرو (توتنهام)، جيرمان بيزيلا (ريال بيتيس)، نيكولاس أوتامندي (بنفيكا)، ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد)، ماركوس أكونيا (إشبيلية)، نيكولاس تاجليافيكو (أياكس أمستردام)، خوان فويث (فياريال)، بيريز (أودينيزي)

خط الوسط: لاوتارو بلانكو (إليتشي)، رودريجو دي بول (أتلتيكو مدريد)، لينارودو بارديس (باريس سان جيرمان)، ماك أليستر (برايتون)، جوديو رودريجيز (ريال بيتيس)، إنزو فيرنانديز (بنفيكا)، إكسيكيل بالاسيوس (ريفير بليت)، نيكولاس جونزاليس (فيورنتينا)، ماكسيمو بيروني (مانشستر سيتي).، فاكوندو بونالتي (برايتون)، تياجو ألميدا (أتالانتا)، جيوفاني لوسيلسيو (فياريال)، نيوكلاس جونزاليس (فيورنتينا)، أليخاندرو جوميز (إشبيلية).

خط الهجوم: ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)، أنخيل دي ماريا (يوفنتوس)، جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي)، خواكين كوريا (إنتر ميلان)، باولا ديبالا (روما)، أليخاندرو جوميز (إشبيلية)، أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد)، إيمليانو بويندينا (أستون فيلا)، كاربوني (إنتر ميلان).