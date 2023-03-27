الصفارة الحلقة 5.. أحمد أمين يدخل فى منافسة مع حاتم صلاح فى حضور آية سماحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 10:27 مساءً - شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، والذى يتم عرضه على قناة DMC مقابلة شفيق (أحمد أمين) مع شيرين (آية سماحة) وتعرض عليه أن يقدم حفلاً غنائيًا بمشاركة شقيقتها كارما، كما تخبره أن علاء (حاتم صلاح) أصبح فنانا وشاعرا غنائيا وأن علاقتهما أصبحت صداقة فقط، وتنقل له وجهة نظر والدتها فيه بأنه يقدم فن هابط واغانى بيئة.

ودخلت شيرين معه الحفل الذى غنى فيها أغنية بعنوان القرشين، فيما يذهب شفيق ووجيه (طه دسوقى) بصحبة شيرين لمقابلة علاء على القهوة وسماع الأغانى التى يكتبها علاء، ويدخل الثنائى فى منافسة على إطلاق أغانى يصفها شفيق بأنها هابطة حتى يغادر علاء القهوة غاضباً ويصطحب شيرين معه.



مواعيد عرض مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة مكون من 15 حلقة ويعرض على قناة dmc الساعة 7.45 مساء والاعادة الساعة 12.45 صباحاً والساعة 12.15 ظهراً، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والاعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً هذا بالاضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.

قصة مسلسل الصفارة

تدور أحداث المسلسل حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فبهم ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجأت الغير متوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.