البابا تواضروس يلتقى كهنة كنائس الخليج عبر «زووم»

جدة - نرمين السيد - التقى قداسة البابا تواضروس الثانى، اليوم الاثنين، من خلال تطبيق "زووم"، الآباء كهنة كنائس الخليج، بمشاركة نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات والمشرف على كنائس الخليج.





وألقى قداسة البابا كلمة روحية تأمل فيها فى مزمور (42) "كما يَشتاقُ الإيَّلُ إلَى جَداوِلِ المياهِ، هكذا تشتاقُ نَفسى إلَيكَ يا اللهُ… إلخ."، ثم أجاب على أسئلتهم. واطمأن الآباء المشاركون على صحة قداسته وهنأوه بالعيد العاشر لتجليس قداسته لكونها المرة الأولى التى يلتقونه فيها بعد حلول هذه المناسبة.

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