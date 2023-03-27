التعليم: تدريس «الإيطالية» بداية من الصف الأول الإعدادى بالمدارس الحكومية

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وميشيل كوارونى، سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، والوفد المرافق له، تعزيز الجهود المشتركة فى مجال تطوير التعليم قبل الجامعى، وأوجه الاستفادة من الخبرات الإيطالية فى تطوير التعليم الفنى وتحقيق التنمية المستدامة.





وخلال اللقاء، تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم لتدريس اللغة الإيطالية كلغة اختيارية فى إطار اللغات الأجنبية الثانية التى سيتم تدريسها بداية من الصف الأول الإعدادى فى المدارس الحكومية للعام الدراسى 2024 - 2025، حيث يأتى ذلك فى إطار خطة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية التى ستتضمن إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمواد الدراسية فى المدارس الحكومية على أن يتم الاختيار بين عدة لغات من بينها اللغة الفرنسية واللغة الألمانية والإيطالية.

وأكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن مصر وإيطاليا يربطهما تاريخًا طويلاً من العلاقات الاستراتيجية، مؤكدًا الحرص على التعاون المثمر والتنسيق المستمر مع الجانب الإيطالى فى مجال تطوير التعليم.

كما أشاد الوزير بالتعاون بين مصر وإيطاليا فى مجال التعليم، لا سيما التعليم الفنى، لما له من تاريخ طويل متمثل فى مدارس "دون بوسكو"، بالإضافة إلى مجمعات التعليم التكنولوجى المتكامل مثل الفيوم وأبو غالب فى الجيزة وغيرها.

وأعرب الوزير، عن تقديره لثقة الجانب الإيطالى فى مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، لما له من دور فعال فى تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تأهيل عمالة فنية مدربة وتأهيل الشباب لسوق العمل.

من جانبه، أعرب ميشيل كوارونى سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بما تم إنجازه من مشروعات مشتركة بين الجانبين، خاصة فى مجال التعليم الفنى والتكنولوجى كمدرسة "دون بوسكو"، مؤكدًا على استمرار التعاون فى تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين البلدين.

وأكد سفير إيطاليا على اهتمامه الكبير بنشر اللغة الإيطالية بما يسهم بشكل كبير فى نشر ثقافة البلدين.

واستعرض الجانب الإيطالى تخصيص عدد من المنح الدراسية السنوية لمعلمى وموجهى اللغة الإيطالية للتدريب على أحدث طرق للتدريس بإيطاليا، وإعداد مدربين للغة الإيطالية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المتفوقين فى اللغة الإيطالية لتشجعهم للاستمرار فى دراسة المادة، وإمداد المكتبات المدرسية بالكتب التعليمية والمصادر المتنوعة المناسبة لإعمارهم والثقافة المصرية.

وناقش اللقاء، زيادة أوجه التعاون بين الجانبين من خلال التوسع فى مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتدريب المعلمين الذين يدرسون اللغة الإيطالية بمدارس "دون بسكو" DON BOSCO، حيث تعد هذه المدارس من المدارس الفنية الصناعية المتميزة فى مجال التعليم الفنى، كما ناقش الجانبان دعم المدرسة الفندقية بالفيوم والتوسع فى هذا النموذج التعليمى المتميز.

حضر اللقاء من الجانب الإيطالى كيارا ساويللى القنصل الإيطالى، وبيترو فاكانتى بيركو نائب السفير الإيطالى ومارتينو ميلى رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية، وديفيد سكالمانى مدير المعهد الثقافى الإيطالى، واناليزا واجنر الملحق التعليمى بالسفارة، وعمر آليان ملحق السفارة لشئون الهجرة، ومن وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، والدكتورة شيرين حمدى، مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، ونجلاء زكريا مستشار اللغة الإيطالية.