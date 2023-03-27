وزير الدفاع الإسرائيلى المقال يرحب بقرار تعليق الإصلاحات القضائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 09:30 مساءً - رحب وزير الدفاع الإسرائيلي المقال يوآف جالانت، بقرار تعليق التشريع المرتبط بالإصلاحات القضائية، لصالح المفاوضات، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وكان قد قرر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو تجميد القراءة الثالثة للقوانين المتعلقة بالإصلاحات الدستورية.

وقررت الحكومة الإسرائيلية، تأجيل إقرار قانون الإصلاحات القضائية حتى دورة الكنيست المقبلة، على خلفية الاحتجاجات التي تجتاح البلاد.

وذكرت هيئة البث أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حصل من شريكه في الائتلاف الحاكم، وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، على الضوء الأخضر لتأجيل إقرار التشريعات القضائية حتى دورة الكنيست المقبلة.

وتتواصل آلاف الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي الذي نفذته حكومة نتنياهو في إسرائيل للأسبوع الثاني عشر على التوالي، وبحسب تقديرات وسائل الإعلام الإسرائيلية، نزل أكثر من 600 ألف شخص إلى الشوارع، يوم الأحد الماضي.