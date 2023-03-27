رئيس الوزراء يتابع موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على مواصلة سير منظومة الشحن المُسبق بصورة فاعلة، وهو ما ينعكس من خلال الاجتماعات الدورية التى تُعقد لمتابعة الموقف الخاص بالمنظومة، الأمر الذى يسهم بدوره فى عملية الإسراع من وتيرة الإفراج عن مختلف السلع والبضائع فى مختلف الموانئ المصرية.





جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق، بحضور كل من المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزى، وعصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزى، والشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والدكتورة أمانى الوصال، المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف البضائع المتواجدة فى الموانئ خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2021 وحتى 26 مارس 2023، وكذا استعراض تحليلى لقيم البضائع المسجلة على منظومة الشحن المسبق ACI، موضحا أنه تم التنويه إلى أن قيمة البضائع المفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 26 مارس 2023 تصل إلى 5.3 مليار دولار.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الاجتماع تناول أيضاً تحليلاً لقيم البضائع الموجودة بالموانئ المختلفة، بالإضافة للجهود المبذولة فى سبيل تفعيل اللجان المشتركة، ورفع كفاءة عملة لجان الفحص المشتركة بالموانئ المصرية، كما شهد الاجتماع استعراض الجهود الخاصة بتفعيل إدارة المخاطر الشاملة وما تم من إجراءات فى هذا الشأن.