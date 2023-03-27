القوات المسلحة توثق فرحة الأهالي بعودة الحياة إلى طبيعتها فى سيناء ورفح والشيخ زويد (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 06:30 مساءً - وثقت القوات المسلحة، فرحة أهالي سيناء، بعودة الحياة إلى طبيعتها بربوع أرض الفيروز، بعد سنوات من العملية العسكرية، واقتلاع جذور الإرهاب وأصبحت اليوم أمنه، ويتمتع أبنائها بكافة مظاهر الحياة الطبيعية كحال كافه محافظات الجمهورية.

ونشرت صفحة المتحدث العسكري، فيديو تحت عنوان "عودة الحياة لطبيعتها في سيناء"، رصد المظهر الجمالي الذي بدت عليه مدن شمال، وتخلله مشاهد التنمية، واهتمام الدولة بالمظهر الجمالي لكافه شوارع وطرقات شمال سيناء، لتشمل أعمال التنمية علي كل شبر بتلك الرقعة الغالية من أرض الوطن.

وتنتظر رفح الجديدة، أبناء المدينة، ليملأ كافة وحداتها السكنية، بعد أن أهتمت الدولة بكافة مؤسساتها بتوفير المظاهر الحضارية بالمدينة السكنية الجديدة، لينعم بداخلها المواطنون بالحياة الكريمة.

أهالي سيناء، أعربوا عن فرحتهم بعودة الروح لمدينة رفح وأبدوا إعجابهم بالمدينة الجديدة، وكذلك عودة الروح لمدينة الشيخ زويد، التي عاد أبنائها لممارسة أعمالهم بشكل يومي.

وأثنى أهالي سيناء، على توافر السلع الغذائية بالأسواق، وتوفير الخدمات الجماهيرية لأبناء سيناء التي تشهد اليوم تنمية حقيقية بكافة مناحي الحياة.