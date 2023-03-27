تشغيل قطار تالجو جديد على خط الصعيد الأربعاء المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 06:29 مساءً - أعلنت هيئة السكة الحديد تشغيل قطار تالجو جديد على خط الصعيد القاهرة - أسوان والعكس يوميا وذلك لخدمة أهالي الصعيد.

وتضمنت التعليمات من خلال مستند حصل عليه موقع الطريق التالي:

- تشغيل قطار تالجو 2030 - 2031 يوميًا خدمة جديدة على الوجه القبلى بين القاهرة وأسوان وتعديل جداول مسيرهم اعتبارًا من يوم 29 مارس 2023.

- اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 29 مارس 2023 يتم تشغيل قطار (التالجو) 2030 مكيف القاهرة / أسوان.

يوميًا يقوم من القاهرة الساعة 07:00 مساءا يصل أسوان الساعة 06:40 صباح اليوم التالي.

- اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 29 مارس 2023 يتم تشغيل قطار 2031 (التالجو ) مكيف اسوان / القاهرة.

يوميًا يقوم من اسوان الساعة 07:00 مساءا يصل القاهرة الساعة 06:50 صباحا اليوم التالى.

- تعديل مواعيد عدد من القطارات العاملة على خطوط الهيئة لتتناسب مع تشغيل قطارات تالجو الإسبانية على خط الصعيد.

مواصفات قطارات التالجو الجديد

والقطار التالجو يتكون من 5 عربات درجة أولى تحتوي العربة.

و8 عربات درجة ثانية.

وعربة بوفيه فاخرة وعربة قوى.

ويتسع القطار حتى 492 راكبا فى كلتا الدرجتين.

ويمتاز قطار تالجو انه يمكن تشغيله بسرعة تصل إلى 160 كم /ساعة، كما أنه مزود بشاشات عرض، سواء لكل مقعد فى الدرجة الأولى أو تتوسط عدد من المقاعد للدرجة الثانية، كما أنه يقدم خدمة الإنترنت WIFI، كما أنه مزود بكاميرات مراقبة وأماكن لذوى الاحتياجات الخاصة وأنظمة حريق.

بدء تشغيل قطار التالجو الجديد

ويأتي ذلك بعد الانتهاء من التشغيل التجريبي لقطار التالجو السكك الحديدية بدون ركاب كما سيكون موعد التشغيل الثابت لقطار تالجو الفاخر يوميا بدءا من يوم الأحد 25/12/2022 الساعة 5.55 صباحا من محطة مصر بالإسكندرية، والساعة 6.05 صباحًا من محطة سيدي جابر بالاسكندرية، متجها إلى محطة مصر برمسيس، ومن الساعة الثانية عصرا (الساعة 14) من محطة مصر برمسيس، متجهًا إلى محطة سيدي جابر ومصر بالإسكندرية، حيث سيتم تثبيت هذين الموعدين في جداول التشغيل يوميًا، ومع توالي وصول باقي القطارات المتعاقد عليها سيتم تشغيلها على خط القاهرة / أسوان إلى جانب خط القاهرة / الإسكندرية.

وأشار بيان الوزارة إلى أن تشغيل قطار تالجو السكك الحديدية الفاخر يشكل نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر، حيث تماثل قطارات تالجو الفاخرة القطارات العاملة بالدول الأوربية، وستقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب حيث تتميز بتقنيات حديثة متطورة وبالسرعة التشغيلية العالية التي تصل إلى 160 كم / ساعة بالإضافة إلى وجود أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات؛ مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية وكراسي مخصصة لذوي الهمم، وكذلك وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى ومركزية بعربات الدرجة الثانية، وكذا نظام WIFI ونظام إنذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم وأخرى مخصصة لذوي الهمم وكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب وبوفيه متميز يقدم أعلى المستويات لجمهور الركاب.

توريد 7 قطارات تالجو مكيفة جديدة

يذكر أن وزارة النقل كانت قد أبرمت عقدًا مع شركة تالجو الإسبانية لتوريد 7 قطارات مكيفة جديدة ( 6 قطارات + قطار هدية للشعب المصري) بإجمالي 157 مليون يورو شاملة عقد الصيانة وقطع الغيار، وأن هذا التعاقد يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار تنفيذ خطة تطوير وتحديث كافة عناصر منظومة السكك الحديدية، ومنها أسطول الوحدات المتحركة لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين