تعاون بين التعليم والمفوضية الأوروبية للتوسع فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الإثنين، مع مارجريتس سكيناس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية لتعزيز أسلوب الحياة الأوروبية وسياسات الاتحاد الأوروبى للهجرة، والوفد المرافق له، سبل دعم التعاون فى مجال التعليم والتعليم الفنى.





وأعرب الدكتور رضا حجازى عن سعادته بهذا اللقاء الذى يدعم العلاقات التاريخية متعددة الأوجه التى تجمع مصر والاتحاد الأوروبى، مؤكدا على اهتمام القيادة السياسية فى مصر بالتعليم وتطويره باعتباره أهم ركيزة من ركائز بناء شخصية الإنسان المصرى وأحد أهم أولويات التنمية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا لتطوير المناهج وبناء قدرات المعلمين، وتطوير منظومة التعليم من خلال النظام الجديد، مؤكدا أن التطوير الحقيقى فى التعليم الفنى يعد أساس تقدم الدول، مضيفا أن الوزارة تعتمد فى التعليم الفنى على استراتيجية تتكون من ثلاث محاور هى التعلم للكسب، والتعلم للالتحاق بالجامعات التكنولوجية، والتعلم للالتحاق بالجامعات بعد المعادلة، مشيرا إلى أن هناك تغيرا كبيرا فى الصورة الذهنية للتعليم الفنى فى المجتمع، وأصبح هناك إقبال كبير على التعليم الفنى من قبل الطلاب.

من جانبه، أعرب سكيناس عن تقدير الاتحاد الأوروبى للجهود التى تبذلها الدولة المصرية فى ملف التعليم، خاصة فيما يتعلق بمشروع تطوير التعليم، وكذلك تطوير التعليم الفنى، مؤكدا استعداد الاتحاد الأوروبى لتقديم المزيد من الدعم لمصر فى ضوء الأولوية التى تمثلها مصر للاتحاد، وفى إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

كما أشار سكيناس إلى حرص الاتحاد على تعميق التعاون بين الاتحاد الأوروبى ومصر فى مجالات المهارات والتعليم، حيث تعد القاهرة مركز ثقل المنطقة وشريك استراتيجى هام، مؤكدا رغبة الاتحاد فى مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات، خاصة التركيز على التعليم الفنى ودعم التعاون فى توفير فرص عمل، وتنمية المهارات، وتقديم المساعدات فى كافة نواحى التعليم لخدمة كافة العناصر المشاركة فى المنظومة التعليمية.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون للمشروعات الحالية مع الاتحاد الأوروبى فى مجال التعليم الفنى كمشروع تعزيز الطاقة المستدامة والتدريب المهنى فى إطار مبادرة الترويج للتعليم الفنى والتدريب المهنى، حيث تم من خلال هذا المشروع إنشاء ثلاث مراكز تميز، وإعادة وتأهيل وتجهيز 20 مدرسة تعليم فنى، فصلا عن إنشاء فرع لأكاديمية معلمى التعليم الفنى، تركيب الألواح الشمسية فى عدد من المدارس، وكذلك مشروعات "ERASMUS" وتتضمن مشروعى "Activ- Ats" الذى يركز على بناء القدرات لمعلمى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومشروع "Compete- Egypt" الذى يركز على تطوير المناهج وبناء القدرات للمعلمين وجودة المدارس، بالإضافة إلى مشروع دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى "Tvet2"، كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبى.

كما تم بحث أوجه التعاون فى المشروعات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبى فى مجال التعليم الفنى ومن بينها التوسع فى انشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية وإتاحتها فى مختلف محافظات الجمهورية، وتحويل عدد من مدارس التعليم التجارى إلى مدارس تعليم فندقى، فضلا عن الإصلاح الشامل للمدارس الفنية المتقدمة ذات الخمس سنوات فى قطاعات الزراعة والتجارة والسياحة.

وقد حضر الاجتماع من جانب الوزارة، الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتنمية الإدارية والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتور عمرو بوصيلة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى، ومن جانب الاتحاد الأوروبى، السفير كريستيان بيرجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بجمهورية مصر العربية، ويوهانس لاتشنر نائب المدير العام فى DG Home، وصوفى فانهايفيربى المبعوث الخاص EEAS للجوانب الخارجية للهجرة، ولويجى سوريكا المبعوث الخاص EEAS للجوانب الخارجية للهجرة، وغاتزيلا ريزا رئيس قسم حقوق الإنسان، وفرانسيسكو جواكيم جاستيلو ميزكويز رئيس وحدة DG NEAR.