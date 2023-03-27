قوات الصاعقة تستقبل عددا من طلبة الجامعات وتكرم مجموعة من أسر الشهداء

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جدة - نرمين السيد - كما كرمت قوات الصاعقة خلال الزيارة مجموعة من أسر شهداء عمليات مكافحة الإرهاب بسيناء، وذلك فى إطار الرعاية التى توليها القوات المسلحة لأسر وأبناء الشهداء الذين ضحوا بالغالى والنفيس من أجل حماية الوطن وصون مقدساته.
بدأت الفعاليات بكلمة اللواء أ.ح محمـد أبوالفتوح جاب الله قائد قوات الصاعقة رحب خلالها بالحضور، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تفخر دوما بأبنائها المخلصين الذين ضحوا بأرواحهم فداء لأوطانهم، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتى تجسيدا لتلاحم شباب شعب مصر العظيم مع قواته المسلحة.
تلى ذلك عرض فيلم تسجيلى عن نشأة وتطور قوات الصاعقة على مر التاريخ، ومتابعة عدد من الأنشطة التدريبية التى ينفذها أبطال الصاعقة بشكل يومى، واستعراض عدد من أحدث الأسلحة والمعدات المتطورة المستخدمة داخل قوات الصاعقة.
وأعرب الوفد عن فخرهم وإعتزازهم بالمستوى الراقى الذى وصل إليه أبطال الصاعقة، مشيدين بما يبذلونه من جهود وتضحيات للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه، واختتمت الفعاليات بالتقاط الصور التذكارية.
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