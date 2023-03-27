التموين: صرف استعاضات شهر أبريل لأكثر من 40 ألف منفذ

وأكد التقرير الوارد إلى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية من شركتى الجملة، صرف 32 سلعة متنوعة ما بين الأرز والزيت والمكرونة والشاى وغيرها من السلع الأخرى لمنافذ الصرف.
وأشار التقرير إلى أنه يتم ضخ ما يصل إلى 4 آلاف طن سكر يومياً على المنظومة التموينية، وما يقارب 3 آلاف طن زيت يومياً، وألف طن أرز، بالإضافة إلى ألف طن مكرونة، والكثير من السلع الأخرى التى يحتاجها المواطن على بطاقة الدعم.
وأضاف التقرير الوارد من شركتى الجملة (العامة – المصرية) أن نسبة صرف السلع التموينية لشهر مارس وصلت إلى 99%.
وصرح المتحدث الرسمى للوزارة أحمد كمال، أن صرف الاستعاضات للمنافذ يكون قبل بداية الشهر حتى تكون منافذ الصرف جاهزة لاستقبال المواطنين، مشيرا إلى أن السلع التى تطرح للمواطنين على بطاقة الدعم جيدة ويتم متابعتها تموينياً شهرياً.
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