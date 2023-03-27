القوى العاملة : ختام برنامج للتدريب المهني على صيانة المحمول بالأقصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 03:29 مساءً - إختتمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر دورة تدريبية لـ 15 متدرب على مهنة صيانة المحمول، وذلك بمركز التدريب المهني بالطود التابع للمديرية وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها في تدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة مع توفير فرص عمل حقيقية ولائقة لهم تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتوفير فرص تدريب مهني للشباب من الجنسين مع توفير فرص عمل لهم بعد الانتهاء من التدريب او بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لعمل مشروعات صغيرة لهم.

وحسب بيان للوزارة اليوم الأثنين، أوضح هشام محمد عبد الله مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر في تقريره للوزارة، حرص المديرية على توفير كافة الإمكانيات اللازمة للعملية التدريبية بما يضمن تخريج متدربين ماهرين مؤهلين لدخول سوق العمل ليس فقط بمهن مطلوبة فى سوق العمل بل شباب على دراية بتلك المهن سواء فى سوق العمل بالداخل أو الخارج .

وأضاف مدير المديرية أن كافة الدورات التدريبية التى توفرها المديرية للشباب مجانية، مقدمة للشباب لمن هم من سن 18 الي 45 سنة، ويحصل المتدربين على شهادات معتمدة من المديرية تؤهلهم لدخول سوق العمل، كما تحرص المديرية علي عمل جزء توعوي داخل كل دورك يوضح فيه أهمية ريادة الأعمال وإقامة مشروعات صغيرة، وذلك في اطار رؤية مصر 2030 وجهود الدولة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.