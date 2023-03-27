القوى العاملة: شهادات ختام تدريب مهني على برامج تدريبية يحتاجها سوق العمل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 03:29 مساءً - أعلنت وزارة القوى العاملة عن تسليم شهادات ختام البرامج التدريبية بمركز التدريب المهني لبرنامجي( التفصيل والحياكة ، الالوميتال ) وتسليم ماكينات خياطة ، وشنط عدة وادوات لأوائل الخريجين في إطار تنفيذ خطة التدريب المهني للعام التدريبي 2022، وذلك بديوان عام مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية، تحت رعاية وزير القوى العاملة حسن شحاتة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

ونوهت الوزارة في بيان لها، أنها تلقت تقريرا من إيمان السيد مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية أشارت فيه الي انه تم تسليم الخريجين شهادات إتمام التدريب والجوائز لاوائل الدورات التدريبية التي تم تنفيذها بمركز التدريب المهني بالخانكة حيث تم تنفيذ 3 دورات تدريبية في مجال التفصيل والحياكة استفاد منها 32 خريج، وفي مجال الالوميتال تم تنفيذ برنامج تدريبي استفاد منه 7 خريجين ليصبح إجمالي عدد الدورات 4 دورات لعدد 39 خريجا.

وأضافت مدير المديرية انها افتتحت فاعليات التسليم مقدمة الشكر والتقدير لوزيــــر القـــوى العـــاملة حسن شحاتة، على الدعم المقدم لكل المديريات في مجال التدريب المهني والتشغيل والسلامة والصحة المهنية لتفعيل كافة أعمالها، مؤكدة ان التسليم جاء تنفيذاً لإستيراتيجية الوزارة بإعداد كودار مهنية مدربة على أعلى مستوى، قادرة على الانخراط بسوق العمل بالمحافظة، كما شارك فى الحضور محمد عليان وكيل المديرية، وعزة نصر محمد مدير إدارة التدريب المهني ، والدكتور ايمن شعبان من إدارة التدريب المهني.