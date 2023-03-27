”التعليم” تنفي ما تردد حول تغيير مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 03:29 مساءً - نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول تغيير مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية، مؤكدًا أن مواعيد الامتحانات كما هي يوم 6 مايو المقبل وفقَا لجداول الامتحانات التي أعلنتها الوزارة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة شادي زلطة -في تصريح اليوم /الاثنين/- إن الوزير الدكتور رضا حجازي يحرص دائمًا على إطلاع الطلاب وأولياء الأمور على كافة التفاصيل المتعلقة بالمنظومة التعليمية والامتحانات بشكل استباقي، وذلك في إطار تحقيق مبدأ الشفافية مع الرأي العام.

وأهاب الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق خلف المنشورات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تستهدف إثارة الارتباك، مشيرًا إلى أن أية مستجدات تعلن عنها الوزارة عبر قنواتها الرسمية سواء عبر البيانات الرسمية أو الصفحة الرسمية للوزارة أو موقعها الإلكتروني.