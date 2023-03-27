القوى العاملة: تسليم 18 عقد عمل لذوى الهمم بمطروح

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بتوفير فرص عمل وفرص تدريب مهنى مناسبة لذوى الهمم من خلال مديريات القوى العاملة بالمحافظات، وفى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بدمج وتشغيل وتدريب ذوى الهمم فى المجتمع.
وبحسب بيان صحفى صادر عن الوزارة، أوضحت تلقيها تقريراً من عاطف درويش مدير مديرية القوى العاملة بمطروح، أشار فيه إلى أنه تم تسليم عقود العمل لذوى همم بديوان المديرية بحضور على نصيب مدير مكتب العمل بمطروح، وذلك لتعيينهم للعمل فى أحدى شركات البترول، لاستيفاء نسبة الـ 5% من إجمالى عمالها من تلك الفئة تنفيذاً لاحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بتلك الفئة ولائحته التنفيذية.
وأضاف مدير المديرية أن المديرية تقوم ببذل الجهود نحو توفير فرص عمل لتلك الفئة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وكذلك على التوازى عمل حصر وتسجيل للمنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر ونسبة المعينين بداخلها من ذوى الهمم، والنسبة المطلوب استيفاؤها وترشيح ذوى الهمم المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية للعمل بتلك الشركات ومراقبة تنفيذ ذلك من خلال أجهزة التفتيش العمالى.
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