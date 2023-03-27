الرئيس السيسى يهنئ نظيره الأوزبكى بحلول شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - وهنأ الرئيس السيسى، نظيره الأوزبكى، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعياً الله عز وجل أن يعيده على الأمة الإسلامية كافة بالخير والبركات، ومتمنياً موفور التقدم والرخاء للشعب الأوزبكى الصديق.

من جانبه، أعرب الرئيس الأوزبكى عن امتنانه للتهنئة الكريمة من الرئيس، متمنياً لمصر حكومة وشعباً دوام الاستقرار والازدهار، ومؤكداً الحرص على الاستمرار فى تعزيز علاقات التعاون مع مصر فى ضوء العلاقات المتميزة بين الدولتين والشعبين الصديقين.