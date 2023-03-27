رئيس الشيوخ يرفع الجلسة العامة.. والمجلس يدعو للانعقاد 9 أبريل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 02:28 مساءً - رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، بعد إحالة طلبى مناقشة عامة مقدمين من النائبين حياة خطاب، هشام سويلم، بشأن ملف تذليل العقبات والمشكلات التي تواجه القادرون باختلاف في مصر، و تطبيـق المـادة رقـم 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم مع المجتمع، إلى لجنة مشتركة لمناقشتهما تفصيليا.

ودعا رئيس مجلس الشيوخ، إلي انعقاد الجلسة التالية في تمام الساعة الحادية عشر يوم 9 أبريل 2023.

وكانت الجلسة قد شهدت الموافقة علي حساب ختامي موازنة مجلس الشيوخ عن السنة المالية 2021/2022، وكذا الحساب الختامي لإيرادات ومصروفات قطاع الأموال والأملاك للسنة المالية 2021/2022.

واستعرض النائب أحمد أبو الذهب، تفاصيل تقريرا لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار في هذا الشأن، مشيراً إلي إطلاع اللجنة خلال مناقشة الحساب الختامي لموازنة مجلس الشيوخ عن السنة المالية 2021/2022، علي تفاصيل المذكرة التي أعدها قطاع الشؤون المالية، وكذا كافة الوثائق والمستندات ذات العلاقة، و تبين لها قيام المجلس بانتهاج سياسة ترشيد النفقات من المبلغ المالي المعتمد، مما نتج عنه وفر محقق خلال العام المالي بقيمة 39 مليونا و270 ألفا و939 جنيها، وتم سحبه بمعرفة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.