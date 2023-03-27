توقيع بروتوكول تعاون بين مركز بحوث وتطوير الفلزات والشركة المصرية للمواسير

جدة - نرمين السيد - وقع مركز بحوث وتطوير الفلزات، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بروتوكولا للتعاون مع الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الإسمنتية "سيجوارت" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيميائية، وذلك لتقديم استشارات علمية وفنية وتدريب كوادر فى مجال السبائك المعدنية؛ بحضور الدكتور إبراهيم غياض القائم بأعمال رئيس المركز، والمهندس فاروق زكى العضو المنتدب للشركة، والدكتور سعيد الغزالى الباحث الرئيسى بالمشروع.





وأوضح أن البروتوكول يتضمن توقيع تعاقد بين الطرفين ويتولى المركز بموجبه إعطاء الاستشارات العلمية والفنية اللازمة لدعم الشركة فى تطوير أعمالها لاستخدام سبائك صلب جديدة محلية كبديل للسبائك المستوردة، والمساعدة فى التصنيع المحلى كشريك ثالث، وإجراء محاولات جادة لتحقيق البديل المحلى لكل أو بعض المهمات المعدنية المُستخدمة فى إنتاج كافة أنواع الفلنكات مع الأخذ فى الاعتبار أن تكون بنفس المواصفات العلمية والهندسية المعمول بها عالميًا فى ذات المجال، فضلًا عن إجراء الدراسات والقياسات المختلفة لتوصيف خامات قطع الغيار المختلفة.

وينص البروتوكول على تقديم تدريب للمهندسين والفنيين التابعين للشركة فى علوم وأساسيات السبائك الحديدية وطرق معالجتها وخواصها وكيفية التعامل معها، لتحقيق أعلى عائد وعمر افتراضى للمشغولات الهندسية، بالإضافة إلى تقديم الدعم العلمى والفنى للشركة فى حال استيراد أنواع المهمات المعدنية لاتخاذ القرار الأمثل، وكذا مساعدة الشركة فى أعمال فحص الخامات والمهمات المعدنية علميًا وفنيًا؛ سواء الإنتاج المحلى أو المستورد، وكذلك الالتزام بفحص المدخلات المعدنية المُستخدمة فى إنتاج مختلف فلنكات السكك الحديد ومترو الأنفاق.

وأكد "غياض"، أن مركز بحوث وتطوير الفلزات لديه خبرات علمية وهندسية تدعمها اتفاقيات علمية مع جامعات ومراكز أبحاث أجنبية مرموقة، فى مجال البحث والتطوير وإجراء الدراسات المختلفة اللازمة لتوفير سبائك الصلب والفلزات المختلفة وإنتاجها بشكل تجريبى، ويتواصل المركز مع مختلف مواقع إنتاج ومعالجة وتشكيل وتشغيل سبائك الصلب والسبائك الحديدية المتوفرة محليًا، سواء لدى قطاع الأعمال أو القطاع الخاص العامل فى مجال الإنتاج المعدنى والهندسى، ويمتلك المركز مُعدات حديثة لدراسة وتوصيف السبائك المختلفة ومسبك تجريبى، ومعدات للاختبارات العلمية والهندسية على أحدث مستوى، فضلًا عن الكوادر العلمية والفنية المتخصصة فى تقديم الدعم اللازم لاتخاذ القرارات الهندسية لتحقيق الاستفادة القصوى من السبائك.

من جانبه، أشار المهندس فاروق زكى أن البروتوكول يعزز من قدرات الشركة فى تتنفيذ الأنشطة التكنولوجية التى تقوم بها فى مجال صناعة السبائك المعدنية، والتى تتطلب دعمًا علميًا وفنيًا واسعًا، وتحقيق الاستفادة القصوى من الخامات وقطع الغيار الموصّفة عالميًا، والمساعدة على توفيرها جزئيًا بالتصنيع المحلى وبنفس كفاءة المستورد منها، فضلًا عن تدريب الكوادر الفنية بالشركة على معرفة وكيفية التعامل مع السبائك المعدنية فى المجالات المختلفة لاستخدامها.

يذكر أن الشركه المصرية للمواسير والمنتجات الإسمنتية "سيجوارت"، لها عدة أنشطة تكنولوجية لتصنيع أنواع مختلفة من فلنكات السكك الحديدية، والقطار الكهربائى السريع ومترو الأنفاق وغيرها، وتهدف الشركة لتصنيع منتجات أخرى، وقد حققت الشركة نقلة نوعية فى مجال تصنيع الفلنكات، الأمر الذى يعود بالنفع فى تحسين أداء النقل باستخدام السكك الحديدية ومترو الأنفاق.