4 وزراء.. مذكرات تفاهم لإنشاء مدارس للتكنولوجيا التطبيقية اليوم

جدة - نرمين السيد - توقيع مذكرات التفاهم، فى احتفالية بأحد فنادق القاهرة، بحضور الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة.
الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أطلقت منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية عام 2018، و تم خلاله بدء الدراسة بـ 3 مدارس فقط، بمحافظتى القاهرة والمنوفية، وبلغ عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية الآن بعام 2023 (52 مدرسة) بـ14 محافظة من محافظات الجمهورية هى: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، السويس، المنيا، أسيوط، سوهاج، الوادى الجديد، بورسعيد، الشرقية وقنا.
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