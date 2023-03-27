”القوى العاملة”:ندوة للتوعية بمخاطر العنف ضد المرأة بالمنيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 01:26 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا بشأن تنظيم ندوة توعية بعنوان "العنف ضد المرأة فى بيئة العمل" وذلك في إطار جهود المديرية ووحدة المساواة بين الجنسين في توعية المرأة بحقوقها واجباتها داخل أماكن العمل وضمان المساواة بين الجنسين والتي كفلها القانون والقرارات الوزارية المنفذة له، وتنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة في الاهتمام بتكثيف التوعية والتثقيف للمرأة وتمكينها اقتصاديا للاستفادة من إمكانياتها وقدراتها في النهوض بالمجتمع.

وأوضح محمد صلاح مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا في تقريره، أنه تم تنظيم ندوة التوعية تحت إشراف شيرين عبد الحي مدير الإدارة العامة لشئون المرأة بالوزارة، وبتنسيق وتنفيذ عزة الجندي مدير ادارة المرأة بالمديرية، وقد تناولت الندوة توعية المرأة بكيفية الحفاظ عليها فى بيئة العمل والتصدى لكافة أنواع العنف ومواجهته فى ظل القوانين الصادرة وقرارات وزير القوى العاملة رقم 43 و 44 لسنة 2021 .

وأضاف مدير المديرية ان هناك العديد من الجهود التي تقوم بها المديرية من خلال أجهزتها التابعة وذلك لضمان تحقيق المساواة بين الجنسين وعدم التمييز بين المرأة والرجل فى بيئة العمل حتى تستطيع المرأة أن تنتج ويتم تمكينها اقتصاديا، كما تم عمل احتفالية فى نهاية الندوة بمناسبة عيد الأسرة وتم توزيع هدايا على المشاركات.