وزير الصحة يناقش تطوير الخدمات المقدمة لمرضى «أنيميا البحر المتوسط» مع إحدى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 01:26 مساءً - عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع ممثلي شركة «بريستول مايرز سكوب» الأمريكية، لمناقشة التعاون في تعزيز الخدمات المقدمة لمرضى الثلاسيميا (أنيميا البحر المتوسط).

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تناول بحث فرص التعاون للاستفادة من الشراكة الاستراتيجية بين «بريستول مايرز سكوب» والاتحاد الدولي لمرض الثلاسيميا (TIF).

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير استمع إلى شرح مفصل من ممثلي «بريستول مايرز سكوب» حول خطة العمل المقترحة لدعم المنظومة الصحية في مصر، وخاصة الخدمات المقدمة لمرضى «الثلاسيميا» كما تم مناقشة طرق تنفيذ تلك المقترحات.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، أكد حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل لتطوير الخدمات المقدمة لمرضى «أنيميا البحر المتوسط» منوها إلى ضرورة تكثيف التوعية الصحية بمرض الثلاسيميا، كونه أحد الأمراض الوراثية الناتجة عن زواج الأقارب، والتي تصيب الدم، وتزيد معدلاتها بين الأطفال.

حضر الاجتماع الدكتورة غادة يونس رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، والدكتورة سوزان الزناتي مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتور حاتم عامر معاون وزير الصحة للعلاقات الخارجية.