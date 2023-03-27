”القوى العاملة” :عقود عمل لذوى همم بالسويس

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 01:26 مساءً - أعلنت وزارة القوى العاملة عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس بتسليم 15 من ذوى الهمم أصحاب الإعاقات الحركية ، عقود عمل للعمل بشركة سيراميكا كليوباترا ، بحضور مسئول الموارد البشرية للشركة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بتلك الفئة وتوفير فرص تدريب مهنى وفرص عمل لائقة وحقيقية تتناسب مع حالات الإعاقة وتوفر مستوى معيشى كريم ، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج وتدريب وتشغيل ذوى الهمم داخل المجتمع .

وجاء في بيان الوزارة ، أنها تلقت تقريراً من حاتم جاد الرب مدير مديرية القوى العاملة بالسويس ، اوضح فيه أنه تم توقيع عقود عمل لـ 15 من ذوى الهمم ، كما تم ترشيح 5 من ذوى الإعاقة الحركية ، للعمل بشركة سيراميكا كليوباترا ضمن سلسلة من الجهود بداتها المديرية تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة بالإهتمام بتلك الفئة وتعظيم دور المديرية بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة لتوفير مزيد من الفرص لهم .

وأضاف مدير المديرية ، أن المديرية تقوم من خلال أجهزتها من التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية والتشغيل في حصر وتسجيل المنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر وكذلك تحديد نسبة إستيفاؤها وعدم إستيفاؤها لنسبة الـ 5 % من بين عمالها من ذوى الهمم والقدرات طبقاً لاحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية تلك الفئة .