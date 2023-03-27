هيئة الدواء المصرية بتقدم بعض النصائح الغذائية لمرضى السكري

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 01:26 مساءً - تقسيم السعرات الحرارية المحددة والمناسبة لوزن مريض السكري على الإفطار والسحور، ووجبة أو وجبتين من الوجبات الخفيفة إذا لزم الأمر.​​

-تحتوي الوجبة المتوازنة من السعرات الحرارية على كربوهيدرات معقدة بنسبة ٤٠-٥٠%، مثل الشعير، والقمح، والشوفان، والسميد، والفول، والعدس، وبروتين بنسبة ٢٠-٣٠%، ودهون بنسبة ٣٠-٣٥%، ويفضل أن تكون هذه الدهون غير مشبعة. ​​

-تناول أطعمة قليلة السكر، غنية بالألياف، والتي تمد الجسم بالطاقة ببطء قبل وبعد الصيام.​​

-تناول الكثير من الفاكهة والخضروات والسلطة.​​

الإقلال من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، مثل الحلويات والسمبوسك، ويفضل استخدام كمية قليلة من الزيوت في الطهي، واستخدام الزيوت الصحية، مثل زيت الزيتون.​​

-المحافظة على مستوى الماء بالجسم عن طريق شرب كميات كافية من الماء، أو غيرها من المشروبات غير المحلاة.​​

-يجب تأخير السحور قدر الإمكان.​​