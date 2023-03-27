هيئة الدواء المصرية بتقدم بعض النصائح الغذائية لمرضى السكري

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 01:26 مساءً - تقسيم السعرات الحرارية المحددة والمناسبة لوزن مريض السكري على الإفطار والسحور، ووجبة أو وجبتين من الوجبات الخفيفة إذا لزم الأمر.
-تحتوي الوجبة المتوازنة من السعرات الحرارية على كربوهيدرات معقدة بنسبة ٤٠-٥٠%، مثل الشعير، والقمح، والشوفان، والسميد، والفول، والعدس، وبروتين بنسبة ٢٠-٣٠%، ودهون بنسبة ٣٠-٣٥%، ويفضل أن تكون هذه الدهون غير مشبعة.
-تناول أطعمة قليلة السكر، غنية بالألياف، والتي تمد الجسم بالطاقة ببطء قبل وبعد الصيام.
-تناول الكثير من الفاكهة والخضروات والسلطة.
الإقلال من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، مثل الحلويات والسمبوسك، ويفضل استخدام كمية قليلة من الزيوت في الطهي، واستخدام الزيوت الصحية، مثل زيت الزيتون.
-المحافظة على مستوى الماء بالجسم عن طريق شرب كميات كافية من الماء، أو غيرها من المشروبات غير المحلاة.
-يجب تأخير السحور قدر الإمكان.