”القوى العاملة” : بروتوكول تعاون على التدريب والتشغيل فى مجال تأمينات الحياة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 01:26 مساءً - أعلنت وزارة القوى العاملة عن توقيع بروتوكول تعاون للتدريب والتشغيل فى مجال التامينات علي الحياة، بالتعاون بين مديرية القوى العاملة بالأسكندرية ،وشركة مصر لتأمينات الحياة ، وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته بالاهتمام بتدريب الشباب وتطوير إمكانياتهم من أجل التشغيل والحصول على فرص عمل لائقة ولتقديم الدعم اللازم لهم على مهن حديثة تواكب العصر ومتطلبات سوق العمل.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها تلقت تقريرا من محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالاسكندرية أشار فيه الي انه وقع البروتوكول ممثلا عن المديرية، مع محمد عبد الحفيظ المدير التنفيذى لشركة مصر لتامينات الحياه بالاسكندرية ، وذلك بقاعة المديرية، بهدف التدريب والتشغيل وإعداد كوادر علي مستوي عالي من الخبرة في مجال تأمينات الحياة..كما جرى الاتفاق علي أن يتم التدريب بقاعة التدريب بمقر الشركة وايضا توفير فرص عمل للمتدربين المتميزين بعد انتهاء تدريبيهم..

وأكد وكيل المديرية أن البروتوكول يأتي إيمانا من وزارة القوي العاملة بأهمية ايجاد فرص عمل جديدة ومستحدثة وتدريب الشباب عليها من أجل الحد من البطالة وفتح آفاق جديدة أمام الشباب وتطوير أفكارهم وابتكاراتهم وحثهم على الدخول لسوق العمل، بالإضافة إلى تفعيل رؤية الوزارة في أهمية التعاون مع الشركات لدورها المهم في خدمة المجتمع ونشر ثقافة العمل الحر من أجل النهوض بالدولة المصرية.

وبموحب بروتوكول التعاون تلتزم شركة مصر لتامينات الحياة بتدريب راغبى العمل بعد اجراء المقابلات الشخصية لمدة 7 الى 10 ايام على مجالات العمل الحديثة فى مجال التامينات على ان يكون التدريب بمقر الشركة بواقع دفعتين فى الدورة كل دفعة 30 متدرب وان تتم عملية التعيين فور انتهاء الدورة التدريبية، على ان يقوم راغب العمل بالتسجيل على الرابط التالى

https://forms.gle/dpfeBfA7MRvUwmsv7

كما شهد فعاليات توقيع البروتوكول إيفيت عبد المسيح مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب بالمديرية وايمان نبيل مدير العلاقات العامة.