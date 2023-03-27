وزيرة التضامن تعلن عن تقدم 22 ألف مواطن ومواطنة لطلب حج الجمعيات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 01:26 مساءً - وزيرة التضامن الاجتماعي: انتهينا من كافة التعاقدات مع الجانب السعودي.. ومفاوضات حثيثة للحصول على خدمات ممتازة.

- سنعلن عن أسعار برامج الحج الاقتصادي والخمس نجوم عقب اعتمادها من مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج قبل إجراء القرعة الإلكترونية مباشرة.

أعلنت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقدم 22 ألف مواطن ومواطنة لطلب حج الجمعيات الأهلية لموسم 1444ه- 2023م، وذلك عقب غلق باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1444ه -2023م.

وأكدت القباج أن الوزارة وضعت عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام منها، أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا ، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1/1/2023م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط من خلال شهادة التحركات.

وأضافت القباج أن من بين الشروط الواجب توافرها في المتقدم لأداء فريضة الحج أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية، ويعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 30/4/2023 م الموافق 10 شوال 1444ه، حيث لا يقل سن الرجال منهم عن 25 عامًا، ويشترط وجود محرم شرعي للسيدات أقل من 45 عامًا لا يقل عمره عن 18 عامًا، بالإضافة إلى وجود مرافق للمتقدم لأصحاب الإعاقة الحركية والبصرية التي تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم، مشيرة إلى أنه لا يسمح للفئات المرضية التالية التقدم بطلب لأداء مناسك الحج، حيث إنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وهم: مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي، مرضى تليف الرئة، حالات السمنة المفرطة المرضية، الحالات المتقدمة من ذوي أمراض «القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام»، السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

كما لا يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخري سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية، حيث يسجل ببوابة الحج الموحدة المصرية الطلب الأول المسجل على البوابة، ولا يسمح بتسجيله مرة أخري، كما يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أننا بصدد تنظيم مستويين لحج الجمعيات الأهلية، هما الحج الاقتصادي والخمس نجوم، وسيتم تحديد أسعار برامج المستويين عقب اعتمادها من مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، وذلك قبل إجراء القرعة الإلكترونية مباشرة.

ومن جانبه أكد الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج أنه في إطار تنفيذ توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بتوفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات، نجح مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج في إنهاء كافة التعاقدات الخاصة برحلة الحج مع الجانب السعودي، حيث تم التعاقد مع الفنادق وأفضل الأوتوبيسات لنقل الحجاج، وكذلك إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالمشاعر المقدسة.

وأضاف عبد الموجود أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة، ووفقًا للمستويات المتاحة مع تخصيص مشرف لكل 45 حاجًا، حيث من المقرر إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة خلال النصف الأول من شهر إبريل المقبل، وتعلن النتائج النهائية للقرعة «أصلي- احتياطي بنسبة 30%» على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.