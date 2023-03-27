التعليم تعلق على أنباء عقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل فى أبريل

جدة - نرمين السيد - نفى شادى زلطة، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، صحة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعى حول تغيير مواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادة الاعدادية، مؤكدا أن مواعيد الامتحانات كما هى يوم 6 مايو المقبل وفقا للخريطة الزمنية التى أعلنتها الوزارة.





وأكد المتحدث الرسمى، فى بيان صحفى، اليوم الاثنين، أن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، يحرص دائما على اطلاع الطلاب وأولياء الأمور على كافة التفاصيل المتعلقة بالمنظومة التعليمية والامتحانات بشكل استباقى، فى إطار تحقيق مبدأ الشفافية مع الرأى العام. ويهيب شادى زلطة بالطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق خلف المنشورات التى يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى والتى تستهدف اثارة الارتباك، مشيرا إلى أن أى مستجدات تعلن عنها الوزارة عبر قنواتها الرسمية سواء البيانات الرسمية أو الصفحة الرسمية للوزارة أو موقعها الالكترونى. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، منشورات تتلعق بقرار بعض المديريات التعليمية بدء امتحانات نهاية العام الدراسى 2022-2023 لصفوف النقل اعتبارا من 29 أبريل المقبل، فى حين أن الخريطة الزمنية تنص على عقد الامتحانات بدءا من 6 مايو 2023.

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