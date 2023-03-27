«التعليم العالى»: فتح باب التقدم لمنح بولندا لعام «2023- 2024»

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن فتح باب التقدم للمنح المقدمة من الوكالة الوطنية البولندية للتبادل الأكاديمى للعام 2023 - 2024 فى كل التخصصات والمجالات العلمية، والبالغ عددها 10 منح للحصول على درجة الدكتوراه، وذلك طبقا للبرنامج التنفيذى الموقع بين البلدين.





وأشارت الإدارة المركزية للبعثات بالوزارة إلى أن آخر موعد للتقدم لهذه المنح هو 20 أبريل المقبل، ويشترط فى المتقدم لهذه المنح أن يكون من معاونى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية والمعاهد والهيئات والمراكز البحثية المصرية، والكوادر الإدارية المدرجة بخطة البعثات، وألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام، وألا يكون قد مضى على تسجيل المرشح للدكتوراه بالوطن أكثر من عام ونصف عند التقدم للمنحة فى حالة تسجيله للدكتوراه، وألا يزيد السن عن 33 عاما عند تاريخ بدء الإعلان.

وأفاد الإعلان بأن المنحة لا تشمل نفقات السفر ذهابا وعودة، وأن تتحمل البعثات فيما لاتتحمله جهة أخرى باستكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب البولندى طبقا للبرنامج التنفيذى للدارسين الذين تم اختيارهم من خلال الإدارة المركزية للبعثات فقط، كما توفر راتبا شهريا لا يقل عن2731 زلوتى بولندى.

كما أفاد الإعلان بأن المستندات المطلوبة للتقدم، هى: استمارة بيانات باللغة العربية معتمدة من جهة العمل، خطاب من جهة العمل موجه للبعثات بالموافقة على ترشيح الدارس على المنحة مع الإفادة بعدم ترشيحه على أى من المنح أو البعثات الأخرى، أصل وصورة من شهادة اجتياز المرشح لـ 62 درجة تويفل دولى IBT أو 6 درجات فى اختبار IELTS ما لم يطلب الجانب المانح درجة أعلى، نسخة من شهادة البكالوريوس – تقدير سنوات الدراسة – شهادة الماجستير ( باللغة الإنجليزية ومعتمدة)، نسخة من استمارة التقدم للمنح مستوفاة يقوم بنسخها من الموقع الإلكترونى الخاص بدولة بولندا بعد التقدم على الرابط التالى:

www.nawa.gov.pl

www.nawa.gov.pl/en

مع استيفاء كل المستندات المطلوبة للجانب البولندى.

وفى حالة وجود أى استفسارات يمكن التواصل عبر البريد الإلكترونى التالى: [email protected]

كما يتم تسليم المستندات المطلوبة للبعثات فى العنوان التالى: 7 ش إبراهيم أبو النجا- حى السفارات- مدينة نصر- الدور الرابع، ولا يلتفت إلى الأوراق التى تقدم عن طريق البريد العادى أو البريد الإلكترونى.