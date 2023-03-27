«كريستال السماوية» تصل ميناء بورسعيد وعلى متنها 1104 سائحين (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد ميناء بورسعيد السياحى، فجر اليوم الإثنين وصول السفينة السياحية CELESTYAL CRYSTAL قادمة من ميناء بيريوس باليونان، وعلى متنها 717 راكبا و387 من طاقم السفينة، من مختلف جنسيات العالم وذلك ضمن برنامج جولاتها السياحية خلال الموسم الشتوى الحالى.





وتعد هذه الرحلة الرابعة من نوعها خلال شهر مارس مما يعكس جاهزية موانئ المنطقة الاقتصادية لاستيعاب السفن السياحية بجميع أحجامها وأنواعها مما يعكس حجم التطوير بموانئ المنطقة الاقتصادية وقدرتها على استقبال مثل هذه السفن وتأمينها وتقديم كل الخدمات المطلوبة.

وفى هذا الصدد، تم تجهيز كل الاستعدادات والإجراءات اللازمة لاستقبال السفينة وتراكيها على الرصيف.

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