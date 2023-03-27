القوى العاملة: خريجون جدد من برامج تدريب ذوى الهمم بأسيوط

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة تخريج 3 دفعات من المتدربين على الدورات التدريبية، التى تم تنفيذها لذوى الهمم من الصم والبكم بمحافظة أسيوط، وذلك على مهن النجارة والحاسب الآلى، وتسليم شهادات إتمام التدريب لهم.





وذكرت الوزارة فى بيان، اليوم الإثنين أن ذلك يأتى فى إطار جهود المديرية لتنفيذ توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بتلك الفئة وتوفير كل سبل الدعم اللازم لها من فرص عمل حقيقية لائقة، وتدريب مهنى تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل ودمجهم داخل المجتمع والمشاركة فى التنمية. وأوضح مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط على سيد أنه قام بتسليم 48 من المتدربين شهادات إتمام الدورات التدريبية، مشيدا بالمنتجات التى قام المتدربون بتصنيعها "الكراسى والسلالم" وبعض أنواع التشكيلات من الخراطة، والتى أظهرت براعتهم فى شكل التصنيع النهائى للمنتجات. وأضاف مدير المديرية أن المتدربين قدموا الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة والقيادة السياسية على منحهم الفرصة للتدريب العملى، وتوفير كل سبل الدعم اللازم والرعاية لهم للمضى قدما فى التدريب، مع توفير المواد الخام والمدربين والأدوات وكل ما يلزمهم ليكونوا خريجين معتمدين على أنفسهم فى تلك الحرف، التى تؤهلهم للانخراط فى سوق العمل كأصحاب حرفة ومشروعات بعد انتهاء التدريب.

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